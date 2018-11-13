Евгений Куйвашев обновил состав Общественной палаты Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ «Об утверждении членов Общественной палаты Свердловской области», подписанный им 18 июля. В связи с тем, что два члена Общественной палаты региона стали депутатами городской думы Екатеринбурга, а соответственно досрочно прекратили свои полномочия в палате, были определены два ее новых члена.Как сообщает департамент информполитики региона, на смену учредителю фонда «Уральский Союз Патриотов» Сергею Воронину и сопредседателю регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт "За Россию"» в Свердловской области Анастасии Немец, покинувшим совещательный орган в связи с избранием депутатами Екатеринбургской гордумы по партийному списку «Единой России», по квоте губернатора Свердловской области в состав палаты вошли: гендиректор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Сергей Жамилов и президент региональной общественной организации «Свердловская федерация подводного спорта» Валерий Черкашин. Соответствующий указ губернатор подписал ещё 14 ноября.Напомним, что Валерия Черкашина ранее прочили на должность руководителя аппарата Екатеринбургской городской думы, но этот пост занял Алексей Ситник, а Черкашин отправился в Общественную палату.