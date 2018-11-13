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17:58 | 16.11.2018
ТАСС
В уральскую столицу привезли огонь XXIX Всемирной зимней универсиады-2019
Напомним, что завтра в Екатеринбурге пройдёт эстафета огня. 25 уральцев пробегут с факелом по проспекту Ленина. Маршрут начинается от здания УрФУ (улица Мира, 19), доходит до площади 1905 года, где предусмотрен разворот и обратное движение к площади Кирова, где состоится зажжение городской чаши огня.
Среди факелоносцев двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов, трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Артем Арефьев, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и другие.
XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.
© «Вечерние Ведомости»
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