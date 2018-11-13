Екатеринбуржцам предлагают выбрать имена для мартышек, поселившихся в зоопарке

17:32 | 16.11.2018

пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В октябре в Екатеринбургский зоопарк привезли трёх верветок – карликовых зелёных мартышек. Сейчас животные находятся на карантине, в конце ноября их можно будет увидеть в зоопарке. А пока новым питомцам выбирают имена.



«Все трое довольно спокойные и очень любопытные. Самец сразу стал всеобщим любимчиком сотрудников, легко идёт на контакт и берёт у людей угощения. Самки более осторожные, одна из них отличается особой скромностью, а вторая довольно коммуникабельна», - рассказали в пресс-службе зоопарка.



Свои варианты имён жители Екатеринбурга могут присылать на почту pr@ekazoo.ru с темой «Имена для верветок». Тем, кто придумает самые подходящие имена, подарят пригласительные билеты в зоопарк. Итоги станут известны 20 ноября.