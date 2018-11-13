В Екатеринбурге выбрали лучшего участкового

16:47 | 16.11.2018

tv-mig.ru

Участковый уполномоченный полиции ОП № 5 УМВД России по городу Екатеринбургу капитан полиции Иван Лапин победил в конкурсе «Народный участковый Екатеринбурга», за него проголосовало более 10 тысяч горожан.



Также победителей выбрали в каждом из районов. Лучшим участковым Верх-Исетского района стал Андрей Ершов (отдел полиции № 9), в Железнодорожном районе победил Александр Пакшаев (отдел полиции № 11), в Кировском – Алексей Аладьин (отдел полиции № 1), в Ленинском – Гамзат Джамбулатов (отдел полиции № 5), в Октябрьском – Александр Батраков (отдел полиции № 7), в Орджоникидзевском – Анна Бородулина (отдел полиции № 15), в Чкаловском – Станислав Бойков (отдел полиции № 13).



Напомним, что критерий в конкурсе всего один – число голосов горожан.