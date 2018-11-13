В Каменске-Уральском открыли «бережливую» поликлинику

16:29 | 16.11.2018

В Каменске-Уральском открыли первую «бережливую» поликлинику. Здесь работает открытая регистратура, навигация, инфоматы с режимом работы врача, через которые можно взять талон, также появились новые зоны отдыха и крытая колясочная на входе.



Напомним, что 44 медучреждения Свердловской области вошли в программу по созданию «бережливых» поликлиник, пять из них уже работают по новой модели.



«Бережливость - это, прежде всего, доступность и качество медицинских услуг. Пациент, который сюда приходит, в итоге получает больше внимания от врача. Ему проще дойти до участкового педиатра или узкого специалиста», - отметила руководитель Регионального центра медицинской профилактики Елена Жолобова.