До конца года на Кольцовском тракте вводятся ограничения движения

15:44 | 16.11.2018

auto.vercity.ru

До конца года будет ограничено движение по Кольцовскому тракту. Это связано с капитальным ремонтом транспортной развязки на пересечении Кольцовской автодороги и ЕКАД.



Управление автодорог Свердловской области сообщает о перекрытии следующих участков:



- с 21 октября до 30 ноября - съезд «Челябинск - аэропорт Кольцово»;



- с 11 до 30 ноября - съезд «аэропорт Кольцово - Челябинск»;



- с 1 по 31 декабря - часть ЕКАДа, а также съезды «Челябинск - аэропорт Кольцово», «аэропорт Кольцово - Челябинск», «Березовский - Екатеринбург».



Объехать перекрытые участки можно через транспортную развязку на пересечении Кольцовского тракта и автодороги Птицефабрика – Химмаш, а также через развязку в районе рынка «Докер».