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15:38 | 16.11.2018
Суд вынес приговор по делу группы «Дондики», работавшей на ритуальном рынке Екатеринбурга
Суд назначил Александру Шишкину наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Сергею Кадочникову – в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Денис Синяк и Егор Амосов, обвиняемые в умышленном повреждении чужого имущества, освобождены от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
По версии следствия, руководители группы Синяк и Емельянов, занимаясь оказанием ритуальных услуг, в период с октября 2015 года по май 2016 года, желая повысить уровень собственной прибыли и запугать конкурентов, разработали преступный план по повреждению и уничтожению автотранспортных средств, принадлежащих сотрудникам конкурирующих организаций, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Максим Чайка, работавший в должности инспектора в ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», в 2013 году стал активно предлагать руководству муниципального предприятия организовать совместное предприятие с Емельяновым и Синяком. При этом ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» должно было отказаться от части заказов в пользу вновь организованного им и указанными лицами предприятия за денежное вознаграждение. В свою очередь, Синяк и Емельянов поддерживали предложение Чайки, а также предлагали создать денежный фонд с целью оплаты акций по устранению конкурентов. После того, как руководство муниципального предприятия отказалось от данного предложения, произошла серия повреждений автомобилей сотрудников.
В целом, с целью устрашения сотрудников конкурирующих фирм, также оказывающих ритуальные услуги, и прекращения ими своей деятельности, обвиняемые совершили умышленное уничтожение 10 автомобилей, принадлежащих конкурентам, четырех из них – путем поджога, однако суд с доводами следствия и гособвинения не согласился в силу слабой доказательной базы либо полного её отсутствия по некоторым эпизодам.
В октябре 2017 года оконченное расследование уголовного дела следственным подразделением УМВД России по Екатеринбургу было передано в районный суд столицы Урала для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу, отмечают в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
Фото: Отделение по связям со СМИ городского УМВД
© «Вечерние Ведомости»
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