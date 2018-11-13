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15:38 | 16.11.2018

Суд вынес приговор по делу группы «Дондики», работавшей на ритуальном рынке Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор так называемой группе «Дондики», участники которой обвинялись сразу по нескольким статьям УК РФ. Гособвинение изначально было выстроено на противоречивых показаниях свидетелей и потерпевших, они не являлись на заседания, а суду приходилось истребовать новые доказательства вины подсудимых. Еще до начала судебного процесса заявлялось, что дело является заказным. Как результат – сегодня Ленинский райсуд вынес приговор в отношении участников группы. Одному из них, Максиму Чайке, прокурор требовал наказание в виде лишения свободы на срок 12 с половиной лет строгого режима, суд же назначил наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком на 2 года, освободив от наказания по большинству инкриминируемых эпизодов.

Суд вынес приговор по делу группы «Дондики», работавшей на ритуальном рынке Екатеринбурга

Суд вынес приговор по делу группы «Дондики», работавшей на ритуальном рынке Екатеринбурга


Суд назначил Александру Шишкину наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Сергею Кадочникову – в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Денис Синяк и Егор Амосов, обвиняемые в умышленном повреждении чужого имущества, освобождены от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

По версии следствия, руководители группы Синяк и Емельянов, занимаясь оказанием ритуальных услуг, в период с октября 2015 года по май 2016 года, желая повысить уровень собственной прибыли и запугать конкурентов, разработали преступный план по повреждению и уничтожению автотранспортных средств, принадлежащих сотрудникам конкурирующих организаций, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Максим Чайка, работавший в должности инспектора в ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», в 2013 году стал активно предлагать руководству муниципального предприятия организовать совместное предприятие с Емельяновым и Синяком. При этом ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» должно было отказаться от части заказов в пользу вновь организованного им и указанными лицами предприятия за денежное вознаграждение. В свою очередь, Синяк и Емельянов поддерживали предложение Чайки, а также предлагали создать денежный фонд с целью оплаты акций по устранению конкурентов. После того, как руководство муниципального предприятия отказалось от данного предложения, произошла серия повреждений автомобилей сотрудников.

В целом, с целью устрашения сотрудников конкурирующих фирм, также оказывающих ритуальные услуги, и прекращения ими своей деятельности, обвиняемые совершили умышленное уничтожение 10 автомобилей, принадлежащих конкурентам, четырех из них – путем поджога, однако суд с доводами следствия и гособвинения не согласился в силу слабой доказательной базы либо полного её отсутствия по некоторым эпизодам.

Суд вынес приговор по делу группы «Дондики», работавшей на ритуальном рынке Екатеринбурга

Суд вынес приговор по делу группы «Дондики», работавшей на ритуальном рынке Екатеринбурга


В октябре 2017 года оконченное расследование уголовного дела следственным подразделением УМВД России по Екатеринбургу было передано в районный суд столицы Урала для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу, отмечают в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Фото: Отделение по связям со СМИ городского УМВД

© «Вечерние Ведомости»

 


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