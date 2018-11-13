В Екатеринбурге родился седьмой ребенок, который получит право открывать ЭКСПО-2025

15:24 | 16.11.2018

m.minval.az

В Екатеринбурге, в Октябрьском районе, родился ребёнок с актовой записью № 2025, который получит право открывать Всемирную выставку ЭКСПО-2025 в случае ее проведения в уральской столице. Малышку назвали Екатериной.



Напомним, предполагается, что в церемонии открытия выставки будут принимать участие дети, которые родятся 2025-ми (с начала 2018 года) в каждом из семи районов Екатеринбурга. Ранее малыши уже родились в Верх-Исетском, Орджоникидзевском, Чкаловском, Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах. Новорождённая Екатерина стала седьмой.



За право проведения ЭКСПО Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября этого года.