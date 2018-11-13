Два миллиарда потратят в 2019 году на экологию в Свердловской области

15:15 | 16.11.2018

culture.ru

В 2019 году в Свердловской области в рамках программы по обеспечению безопасного природопользования и развития лесного хозяйства планируется потратить 2 миллиарда 28 миллионов рублей. Средства будут выделены из бюджетов всех уровней.



«Все мероприятия государственной программы в 2019–2021 гг. направлены на решение таких стратегических задач, как снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, рациональное использование природных ресурсов и восстановление природных комплексов, развитие системы экологического мониторинга, обеспечение охраны и защиты, многоцелевого, рационального использования лесов, воспроизводство и повышение их продуктивности», – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.



В числе мероприятий на 2019 год – обустройство источников нецентрализованного водоснабжения по программе «Родники», нейтрализация шахтных вод, благоустройство Шарташского лесопарка, капитальный ремонт гидротехнических сооружений и другое.