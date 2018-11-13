На улице Черняховского горела шиномонтажная мастерская

На улице Черняховского в Екатеринбурге произошёл пожар в шиномонтажной мастерской. Информация поступила на пульт диспетчера пожаротушения в 12:35.Площадь пожара составила 200 кв. м. От огня пострадали кровля, перекрытие, перегородки и внутренняя отделка строения. В тушении были задействованы семь единиц пожарно-спасательной техники и 22 человека. Пострадавших нет.«Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось своевременно эвакуировать из горящего здания несколько баллонов с пропаном, кислородом и предотвратить взрыв», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.