Во время операции в екатеринбургской больнице женщине травмировали колено

14:27 | 16.11.2018

onkostatus.ru

Жительница Тавды Оксана А. получила травму колена и обратилась в местную больницу. Однако назначенное лечение женщине не помогло, и через два месяца её направили в екатеринбургскую больницу № 36, где провели операцию.



В ходе операции Оксана получила перелом надколенника. Кроме того, свердловчанке предложили за свой счёт купить биорассасывающиеся интерферентные винты, которые должны предоставляться бесплатно.



В результате женщина обратилась в суд и взыскала с екатеринбургской больницы 242 тысячи рублей: 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 42 тысячи – стоимость биорассасывающихся винтов.