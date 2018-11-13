Свердловчанина, который намеренно сбил подростка, осудили на 15 лет

13:46 | 16.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Сысерти к 15 годам в колонии строгого режима приговорён Руслан Гинятулин 1980 года рождения. Он совершил намеренный наезд на автомобиле на двух подростков.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в марте текущего года между пьяным Гинятулиным и двумя подростками 2003 и 2004 года рождения произошёл словесный конфликт. Это случилось в Арамиле.



Спустя некоторое время Гинятулин вместе с супругой ехал на автомобиле в районе дороги Арамиль – деревня Андреевка. Мужчина был на переднем пассажирском сиденье. Вдруг, увидев тех же подростков, злоумышленник схватил руль и направил машину на своих обидчиков.



Один из подростков успел отскочить, второй получил серьёзные травмы и скончался в больнице.



Отметим, что, кроме наказания в виде реального лишения свободы, Гинятулин должен выплатить матери погибшего полтора миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.