Полицейские выявили нелегальный кальян-бар напротив Генпрокуратуры в УрФО

Оперуполномоченные отделения Ленинского района ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу выявили в самом центре города, напротив здания Управления Генеральной прокуратуры в УрФО, кальян-бар, в котором отсутствовала лицензия на реализацию алкоголя. В полицию с жалобой на заведение Dno Ekb обратился региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.По словам общественника, полицейские по результатам проверки изъяли около 70 бутылок, предположительно с поддельными акцизными марками, с крепким горячительным и канистру со спиртом. Выяснить, кто осуществляет деятельность заведения, не представилось возможным: сотрудники кальян-бара не предоставили никаких документов. Спустя несколько часов после проверки ему позвонил владелец кальянной и попросил удалить из социальных сетей некоторые фото из помещения, якобы составляющие коммерческую тайну.Дмитрий Чукреев отмечает, что в последнее время участились жалобы на кальянные, где вопреки отсутствию лицензий торгуют спиртным. По его данным, в Екатеринбурге существует около 20 подобных заведений, деятельность которых в ближайшее время будет проверена на соответствие федеральному законодательству.