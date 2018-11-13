Аналитики выяснили мобильный «портрет» екатеринбургского студента

12:40 | 16.11.2018

Пользуется быстрым 4G-интернетом, смартфоном Android, загружает 7 Гб трафика в месяц и регулярно звонит родным. Так выглядит мобильный портрет современного студента по данным аналитиков «МегаФона», изучивших нагрузку на базовые станции в районе вузов с начала осени. Самые быстрые – будущие учителя, самые качающие – врачи и юристы.



Мгновенно получать информацию больше всех любят те, кто выбрал профессию преподавателя. Осенью учащиеся педагогического университета поставили рекорд – почти 90 % всего трафика они загрузили через скоростную сеть 4G.



Самыми качающими студентами Среднего Урала стали будущие врачи и юристы. В среднем на одного студента медицинского и юридического университетов приходится 9 Гб трафика ежемесячно. Этого объема хватит, например, чтобы 100 тысяч раз загрузить на смартфон Конституцию Российской Федерации.



Далее в рейтинге интернет-активности вузов разместились Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) с объемом 8 Гб в месяц в среднем на одного студента, Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ-СИНХ) и Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ) – 7 Гб, Уральский государственный горный университет (УГГУ) – 6,5 Гб.



Быстро загружать видео, совершать видеозвонки помогает 4G-интернет «МегаФона». В этом году он был признан самым быстрым среди операторов по результатам замеров компании Ookla – разработчика приложения SpeedTest.



«Студенты – одни из самых продвинутых пользователей мобильного интернета. Они покупают современные смартфоны, в курсе новинок, актуальных приложений, и у них самый высокий процент проникновения 4G – 80 % учащихся вузов Среднего Урала загружают контент через LTE. Для того чтобы они могли «летать» в Сети, мы обеспечили надежным покрытием практически всю территорию высших учебных заведений города», – говорит технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



Помимо интернет-активности молодежь также не забывает звонить родным по телефону. Чаще других это делают учащиеся Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ-СИНХ), Уральского государственного горного университета (УГГУ), Екатеринбургского государственного театрального института и Уральского государственного медицинского университета (УГМУ).