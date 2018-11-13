В Свердловской области пройдёт Всероссийский казачий чемпионат по рубке шашкой

12:23 | 16.11.2018

regnum.ru

Свердловская область станет местом проведения Всероссийского казачьего чемпионата по рубке шашкой. Это стало возможным благодаря команде Свердловского отделения Оренбургского войскового казачьего общества, которая заняла третье место на соревнованиях в станице Пластуновской Краснодарского края. В ходе турнира уральские казаки встретилась с семью лучшими командами России.



В настоящее время в Свердловской области проживает около шести тысяч казаков. Также в регионе идёт работа по формированию центров казачьей культуры.