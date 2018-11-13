У Дома офицеров завтра откроют памятник военным контрразведчикам

11:59 | 16.11.2018

mogilew.by

Завтра, 17 ноября, в 14 часов в Екатеринбурге, на аллее, ведущей к Дому офицеров, откроют памятник «Военным контрразведчикам». Установка монумента приурочена к 100-летию образования органов военной контрразведки.



Автором памятника является член Союза художников России Константин Грюнберг, который создал памятники маршалу Г.К. Жукову, «Царской семье» у Храма-на-Крови, мемориал «Черный тюльпан».



В день открытия монумента для горожан будет работать музей Дома офицеров и полевая кухня с кашей и чаем.