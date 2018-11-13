В Алапаевске муниципальная служащая приватизировала и продала служебную квартиру

11:28 | 16.11.2018

kmscity.ru

В августе 2016 года инженеру службы капитального ремонта и строительства муниципальных объектов МКУ «Дирекция единого заказчика» предоставили служебную квартиру площадью 28,8 кв. м на улице Фрунзе в Алапаевске. В августе 2017 года женщина решила приватизировать квартиру и обратилась с соответствующим заявлением в администрацию. В итоге и. о. главы города разрешил приватизацию, а в феврале 2018 года женщина продала квартиру за 660 тысяч рублей.



«Сотрудники прокуратуры установили, что ни работница, ни ее семья не состояли на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья. Сама работница на момент предоставления ей социального жилья являлась собственницей квартиры по ул. Ленина в г. Алапаевске», – отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



По результатам прокурорской проверки с бывшей работницы муниципального учреждения взыскана стоимость служебной квартиры, которую она продала. С июня 2018 года женщина уже не работает в МКУ «Дирекция единого заказчика».