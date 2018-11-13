Заключённому нижнетагильской колонии пытались передать четыре телефона

10:45 | 16.11.2018

пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Накануне сотрудники исправительной колонии № 5 строгого режима, находящейся в Нижнем Тагиле, обнаружили запрещённые предметы при досмотре заказного письма для одного из заключённых – четыре сотовых телефона, а также сим-карты, зарядные устройства и провода USB.



Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, письмо было отправлено из Нижневартовска, а предназначалось оно гражданину, осуждённому на 15 лет за убийство, разбой и умышленное уничтожение имущества.