В ДТП в Краснотурьинске пострадал 10-летний мальчик

Накануне днём на улице Октябрьской в Краснотурьинске произошло ДТП. Ребёнок играл на детской площадке и выронил мяч на проезжую часть, после чего сам выбежал на дорогу и угодил под колёса автомобиля.В результате 10-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом позвонков, а также множественные раны и ссадины.Мать несовершеннолетнего привлечена к административной ответственности.Как отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в 2018 году в регионе зарегистрировано 276 ДТП с участием детей: 15 человек погибли.