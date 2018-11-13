В Екатеринбурге у должника арестовали Toyota 4Runner

09:59 | 16.11.2018

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Екатеринбуржец задолжал 86 тысяч рублей физическому лицу. Для взыскания задолженности судебный пристав ограничил мужчину в выезде за границу, запретил регистрационные действия в отношении транспортного средства, но должник не спешил платить. Тогда было принято решение арестовать автомобиль гражданина – Toyota 4Runner.



Должник скрывал машину, а на приёме у судебного пристава утверждал, что приехал не на своём автомобиле. Тем не менее транспортное средство нашли на парковке рядом со зданием УФССП России по Свердловской области.



Автомобиль арестован и оставлен на ответственное хранение должнику. Если мужчина не приступит к погашению задолженности, машину продадут на торгах.