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Новости дня


09:44 | 16.11.2018

www.amic.ru

По требованию прокуратуры закрыты сайты, где торговали краснокнижными видами рыб

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга обнаружила шесть сайтов, на которых предлагалось купить рыб таймень, нельма, сиг, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Прокуратура обратилась в суд. По результатам рассмотрения информация о продаже рыб признана незаконной. Сайты заблокированы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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