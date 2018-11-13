Новости дня
09:44 | 16.11.2018
www.amic.ru
По требованию прокуратуры закрыты сайты, где торговали краснокнижными видами рыб
Прокуратура обратилась в суд. По результатам рассмотрения информация о продаже рыб признана незаконной. Сайты заблокированы.
© «Вечерние Ведомости»
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