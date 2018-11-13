По требованию прокуратуры закрыты сайты, где торговали краснокнижными видами рыб

09:44 | 16.11.2018

www.amic.ru

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга обнаружила шесть сайтов, на которых предлагалось купить рыб таймень, нельма, сиг, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.



Прокуратура обратилась в суд. По результатам рассмотрения информация о продаже рыб признана незаконной. Сайты заблокированы.