В Екатеринбурге отреставрируют Дом Севастьянова

09:22 | 16.11.2018

yandex.kz

В Екатеринбурге за 23,4 млн рублей отреставрируют объект культурного наследия федерального значения Дом Севастьянова. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок.



Согласно документации, в список работ входят ремонт фасада, цокольной части, реставрация гипсовых и деревянных декоративных элементов, а также металлических элементов ограждений кровли, ликвидация трещин, воссоздание лепного декора и другое.



Всю работу необходимо выполнить до 21 мая следующего года.