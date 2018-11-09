Екатеринбурженка, угнавшая полицейскую машину, пройдет лечение в больнице

23:00 | 15.11.2018

Фото: oblgazeta.ru

Женщина, угнавшая полицейскую машину от здания ГУ МВД, будет проходить принудительное лечение в психиатрической клинике, сообщает прокуратура Свердловской области.



Экспертиза показала, что женщина в момент угона не осознавала что делает, так как она страдает психическим расстройством.



Напомним, происшествие произошло 1 сентября 2018 года. 48-летняя жительница Екатеринбурга, обнаружив незакрытый полицейский автомобиль с оставленным внутри ключом в замке зажигания, села в авто и уехала. Вскоре женщину нашли и возбудили уголовное дело.