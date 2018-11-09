Сотрудница Свердловской железной дороги стала «мисс БДСМ»

21:05 | 15.11.2018

Фото: vk.com

Сегодня в социальных сетях появилось фото диплома для сотрудницы Свердловской железной дороги, которая стала победителем в номинации «Мисс БДСМ». Правда, БДСМ в данном случае расшифровывается лишь как «безопасность движения свердловской магистрали».



Опубликованный документ оформлен в фирменной стилистике РЖД с указанием подписей руководства. Сейчас данное фото активно обсуждается и распространяется по различным пабликам.



Однако, как сообщают местные СМИ, в Свердловской железной дороге уже заявили, что данный документ является шуточным. При этом также сообщается о том, что с инициаторами идеи создать диплом для «мисс БДСМ» уже проведена разъяснительная беседа.