УГМК представила проект ледовой арены, которую построят на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге

20:44 | 15.11.2018

Фото: ugmk.com

Уральская горно-металлургическая компания представила новый, доработанный проект ледовой арены. Финальный вариант компания планирует показать к 1 апреля 2019 года.



В новый проект внесены правки и пожелания членов Градостроительного совета при губернаторе Свердловской области, первоначальный вариант арены им не понравился. Как сообщает пресс-служба УГМК, в проекте поменялись цвет фасада, внутренний интерьер, внесены доработки в концепцию ночной подсветки, а также появился медиафасад. Кардинальных поправок в проект внесено не было.



Отметим, согласно информации правительства Свердловской области, в ледовую арену будет вложено 500 миллионов рублей компанией УГМК и 300 миллионов рублей из бюджета региона.



Напомним, ледовая арена появится на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге. Ледовая арена УГМК предусмотрена для нужд хоккейного клуба «Автомобилист», также там будут заниматься другими видами спорта.