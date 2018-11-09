Интернет-технологии завоевывают ресторанный бизнес Урала

18:01 | 15.11.2018

Почти 60% заказов на доставку еды из ресторанов россияне оформляют через интернет. Каждый второй приходится на пиццу – по данным исследователей NPD Group в России. Жители Урала также все чаще заказывают еду по интернету, но более 70% онлайн-заказов – это роллы. Чтобы соответствовать аппетитам уральцев, одна из самых популярных сетей ресторанов в регионе — «Своя компания» подключила интернет-сервисы «МегаФона».



Более половины заказов на доставку еды в «Своей компании» уральцы уже оформляют через сайт, но 60% из них предпочитают получить звонок оператора — для телефонного подтверждения. Чтобы одновременно принять и подтвердить заказы от большого количества клиентов, рестораны подключили IP-телефонию. Теперь все звонки в ресторанах и call-центре совершаются через интернет.



Ежемесячно call-центр «Своей компании» принимает почти 30 тысяч вызовов. Для онлайн и офлайн заказов на доставку самые популярные дни – пятница и суббота. Пиковые часы – с 18.00 до 21.00.



«Для удобства и оперативного обслуживания клиентов вся телефонная связь в нашей компании работает через интернет на платформе «Мультифон». Чтобы еще больше горожан могли мгновенно заказать еду или оформить самовывоз без мобильной очереди мы организовали единый многоканальный номер доставки. Можем принять до 60 одновременных вызовов и помочь с заказом в течение 60 секунд», — рассказала Татьяна Галишева, руководитель call-центра сети ресторанов «Своя компания».



«Сегодня перед бизнесом стоит задача не только привлечь новых клиентов, но и удержать лояльность существующих. IP-телефония помогает оптимизировать работу с вызовами и упростить бизнес-процессы. Особенно это удобно для компаний с несколькими филиалами или подразделениями, ведь организовать связь между ними можно без прокладки проводов – через «Мультифон Бизнес»», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.



Информационная справка



«Своя Компания» — федеральная сеть мягких ресторанов, работающая в Екатеринбурге с 2006 года.