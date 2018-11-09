Виновника ДТП на Фурманова арестовали на два месяца

17:20 | 15.11.2018

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области и на два месяца арестовал 50-летнего Владимира П., сбившего трёх человек.



Напомним, что вчера утром автомобиль Honda CR-V, ехавший по улице Фурманова в направлении улицы 8 Марта, вылетел на тротуар и на бешеной скорости сбил трёх человек: 2-летнего мальчика с матерью и 36-летнего мужчину. На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).



Все трое пострадавших сейчас находятся в стабильно тяжёлом состоянии, а ребёнку пришлось удалить часть головного мозга.