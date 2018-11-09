Вместо Глацких Департамент молодёжной политики Свердловской области временно возглавит доцент УрФУ

16:58 | 15.11.2018

пресс-служба УрФУ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил доцента Уральского федерального университета Олега Гущина заместителем директора Департамента молодежной политики Свердловской области. Пока от должности директора департамента отстранена Ольга Глацких, Гущин будет выполнять её обязанности.



Отметим, что с 1998 по 2010 год Олег Гущин возглавлял департамент по молодежи в правительстве Эдуарда Росселя, с 2017 года он является доцентом кафедры «Организация работы с молодёжью» в УрФУ, с 2010 года работал проректором по социальной и воспитательной работе УрФУ.



Напомним, ранее в Сети появилось видео, где Глацких заявила: «На сегодняшний день получилось так, что у молодёжи, в подрастающем поколении, складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать».