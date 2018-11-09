Уральские таможенники изъяли 262 шубы китайского производства

16:28 | 15.11.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники пресекли ввоз нелегальных шуб. 262 меховых изделия попали в Екатеринбург из Читы. На товаре нет контрольно-идентификационных знаков, которые содержат информацию о производителе, поставщике и сертификатах соответствия. Кроме того, не оказалось и таможенной декларации. Экспертиза установила, что мех изделий натуральный, партия произведена в Китае.



«Груз из 262 меховых изделий изъят при проведении таможенного контроля и размещен на складе временного хранения. По направленным в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области материалам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, затем дела передадут в суд, который и решит дальнейшую судьбу меховых изделий», – сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



По закону товар могут подвергнуть конфискации или даже уничтожению.