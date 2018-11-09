ДТП на Фурманова: следователи просят у водителей записи авторегистраторов

15:56 | 15.11.2018

Следственные органы, которые расследуют резонансное ДТП в Екатеринбурге, просят водителей предоставить видеозаписи автомобильных регистраторов, произведённые 14 ноября 2018 года, в период времени с 08:00 до 08:45, в районе пересечения улиц 8 Марта и Фурманова.



Водителей, у которые есть нужные записи, просят звонить по телефонам 8 (343) 297-72-78, 8 (343) 297-72-69. Конфиденциальность гарантируется.



Вчера утром автомобиль Honda CR-V, ехавший по улице Фурманова в направлении улицы 8 Марта, вылетел на тротуар и на бешеной скорости сбил трёх человек: 2-летнего мальчика с матерью и 36-летнего мужчину. На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).



Все трое пострадавших сейчас находятся в стабильно тяжёлом состоянии, а ребёнку пришлось удалить часть головного мозга.