Из-за частых коммунальных аварий прокуратура организовала проверку в Екатеринбурге и по всему региону

15:34 | 15.11.2018

Коммунальная авария на улице Мельникова, фото: Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

Прокуратура заинтересовалась работой комплекса коммунальных услуг в Екатеринбурге и в области в целом. Причина – частные коммунальные аварии. По данным надзорного ведомства, с начала отопительного периода в Свердловской области на теплосетях зарегистрировано 25 аварий, 15 из которых произошли в Екатеринбурге.



«Анализ аналитической информации уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области, а также публикаций средств массовой информации свидетельствует о неудовлетворительной ситуации в указанной сфере», – отмечают в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Сотрудники прокуратуры проверят каждую коммунальную аварию и дадут правовую оценку ответственным лицам.



Напомним, что 13 ноября на улице Мельникова в Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой, образовался провал грунта площадью около 50 кв. м, несколько автомобилей оказались в горячей воде, сотрудники МЧС вынесли из одной машины двух человек.