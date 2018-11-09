Металлурги «Уралэлектромеди» подали заявку в Книгу рекордов России

13:00 | 15.11.2018

Предприятие «Уралэлектромедь», находящееся в Верхней Пышме и входящее в УГМК, установило производственный рекорд: за 78 месяцев здесь выпустили 1 миллион тонн чистой меди по безосновной технологии. Теперь металлурги хотят войти в Книгу рекордов России, соответствующая заявка уже подана.



Отмечается, что, если произведённые пластины меди сложить друг на друга, их высота составит 120 километров, а вершина стопки достигнет термосферы, где летают орбитальные станции и беспилотные спутники.



Рекорд связан с открытием нового цеха электролиза меди, вторую очередь которого запустили в этом году. Сейчас проектные мощности предприятия по производству безосновных катодов (две очереди) составляют 320 тысяч тонн в год.