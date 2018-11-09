В Берёзовском «фокусника», обманывавшего кассиров магазинов, осудили на два года

12:40 | 15.11.2018

kaktus.media

К двум годам в колонии строгого режима приговорён 36-летний неработающий житель Екатеринбурга Илья Мартазин, называющий себя фокусником. Его признали виновным в мошенничестве.



С мая по июнь 2018 года Мартазин заходил в магазины Берёзовского и просил у кассиров передать ему пачки 1-тысячных купюр, так как ему для участия в некой игре нужны банкноты определенных серий и номеров. Взамен мужчина обещал передать свои купюры.



«Он делал вид, что просматривает купюры в целях поиска определенных серий и номеров, а сам в это же время, незаметно для окружающих, делая определенные манипуляции руками, подгибал часть купюр и прятал их в предметы своей одежды. Таким образом, из каждой пачки Мартазину удавалось похитить по 7-13 тыс. рублей», - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Всего установлено четыре подобных преступления. Сумма ущерба составила 37 тысяч рублей.