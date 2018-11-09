Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 ноября 2018 года

12:38 | 15.11.2018

За прошедшие сутки с 08:00 14.11.2018 до 08:00 15.11.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 144 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 93 противоправных деяния. Из них два факта умышленного причинения вреда здоровью, девять грабежей, 24 кражи, в том числе две квартирные, девять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта хранения и шесть фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло шесть ДТП с пострадавшими, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 2 массовых мероприятия, в которых приняло участие 130 человек. Для обеспечения общественного порядка было задействовано 11 сотрудников полиции и пять представителей частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.