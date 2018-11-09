Пострадавшие в ДТП на Фурманова находятся в стабильно тяжёлом состоянии

Пешеходы, которые пострадали в ДТП на улице Фурманова, всё ещё находятся в реанимации, у них стабильно тяжёлое состояние, сообщили в пресс-службе Горздрава.Напомним, что вчера утром автомобиль Honda CR-V, ехавший по улице Фурманова в направлении улицы 8 Марта, вылетел на тротуар и на бешеной скорости сбил трёх человек: 2-летнего мальчика с матерью и 36-летнего мужчину. На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).