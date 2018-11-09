«Про важную тётю» написал песню уральский юморист Вячеслав Мясников, посвятив её Ольге Глацких

11:49 | 15.11.2018

Песню на злобу дня «Про важную тётю» написал участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников. Посвящена песня свердловской чиновнице Ольге Глацких, которая прославилась скандальной фразой об отсутствии у государства долга перед детьми, произнесённой на встрече со школьниками в Кировграде.



«Я обычный российский ребенок,

Я обычный, но есть одно „но“,

Пусть все дети знают с пеленок:

Государство им ничего не должно.

Нас рождаться вообще не просили,

Не нужны мы в масштабах страны,

Раз родители нас „замутили“,

Вот они только нам и должны.

Одна тетя сказала с экрана

Перед тем, как уволиться ей,

Что ее комитет молодежный

Существует не для детей.

Комитеты – они существуют,

Чтоб пристраивать всяческих тёть.

После спорта им нечем заняться,

Не идти же им на завод», – спел Мясников.





Напомним, в начале ноября на встрече со школьниками, участниками волонтёрских программ Кировграда, руководитель Департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких заявила: «Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать».





Слова чиновницы вызвали большой резонанс в обществе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на время проверки отстранил Глацких от должности, позже чиновницу вывели из состава политсовета регионального отделения «Единой России», а 14 ноября исключили из списка факелоносцев Универсиады. Эстафета, в которой бывшая спортсменка должна была принять участие, состоится в Екатеринбурге 17 ноября. Правда, все эти исключения называют не связанными со скандалом, объясняя вывод Глацких либо ротацией, как в случае с политсоветом «Единой России», либо чем-то другим, как в случае с эстафетой.



Кроме того, деятельностью главы департамента заинтересовались силовики: подозрение вызвали денежные средства в сумме 131 миллиона, которые департамент молодёжной политики потратил на аренду пятизвёздочного бизнес-отеля «Панорама» – там проводились мероприятия для одарённой молодёжи в рамках проекта «Золотое сечение».



«В этом году департамент получил на эти цели 131 миллион – на эти средства должны были организовать четыре смены по обучению 800 подростков, – рассказали ранее в пресс-службе областного СК порталу E1.RU. – Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания. При этом непонятно, почему это делали в отеле премиум-класса, а не на природе, не в пионерских лагерях».



Следователи собирались проверить информацию, озвученную в СМИ представителями областного правительства и депутатами, о том, что в этом же отеле проходили и другие мероприятия департамента. Стоит отметить, что, по данным системы «Контур.Фокус», владельцем «Панорамы» является депутат Заксобрания Свердловской области Александр Серебренников, в компании которого Ольга Глацких проводила свой отпуск на островах в Индийском океане.



Стоит отметить, что в настоящее время информация о проведении проверки удалена с сайта СКР по Свердловской области, сайт следователей выдаёт ошибку – новости про Глацких нет.