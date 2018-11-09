Тагильчанка, на которую напал питбуль, взыскала компенсацию

10:59 | 15.11.2018

komotoz.ru

В октябре прошлого года на улице Новострой в Нижнем Тагиле питбуль напал на женщину. Собака была с хозяйкой, но без намордника. Животное покусало тагильчанке кисть левой руки.



После случившегося женщина две недели находилась на амбулаторном лечении. От испуга у неё начались сильные головные боли и головокружение.



Потерпевшая обратилась в суд, который в итоге взыскал с хозяев собаки компенсацию морального вреда – 30 тысяч рублей – и сумму утраченного заработка - 1 842 рубля.