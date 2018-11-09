Соперником Ивана Штыркова на турнире в Екатеринбурге станет бразилец Тьяго Силва

10:43 | 15.11.2018

allboxing.ru

На турнире 15 декабря в Екатеринбурге россиянин Иван Штырков встретится с Тьяго Силвой. На счету 36-летнего бразильца 21 победа и семь поражений. У Штыркова - 14 побед и ни одного поражения.



Напомним, что на турнире в Екатеринбурге также пройдут поединки Александра Емельяненко, Александра Шлеменко и Дениса Гольцева.