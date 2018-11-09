Утром на свердловской трассе загорелся автобус

10:21 | 15.11.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня рано утром на 107-м километре автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган загорелся автобус ПАЗ-340102. На место происшествия выезжала пожарная техника.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 12 кв. м. У автобуса повреждены салон и моторный отсек.