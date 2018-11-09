В 2019 году свердловские власти выделят на областной материнский капитал 893 млн рублей

09:57 | 15.11.2018

papajurist.ru

В 2019 году на выплату регионального материнского капитала в Свердловской области будет направлено 893 млн рублей. Как отмечают в департаменте информационной политики, это на 11 % больше, чем в 2018 году.



Областной материнский капитал выплачивают с 2011 года. Поддержку получают семьи с тремя и более детьми. По данным на 1 ноября 2018 года, за всё время реализации закона выдано 58 798 сертификатов. Эти деньги можно использовать для улучшения жилищных условий, оплаты образования ребенка и других целей.



«Принятые меры положительно сказываются на изменении демографических показателей в регионе. Ежегодно количество многодетных семей увеличивается в среднем на 10 процентов. По сравнению с 2009 годом количество многодетных семей увеличилось вдвое. По состоянию на конец третьего квартала 2018 года в Свердловской области проживает 55 тысяч 584 многодетных семьи, в которых воспитывается 183 177 детей», – отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.