Ольга Глацких исключена из списка факелоносцев Универсиады-2019

09:08 | 15.11.2018

Фото: ura.ru

Ольга Глацких, временно отстранённая от должности директора Департамента молодёжной политики Свердловской области за скандальное высказывание, не будет принимать участие в эстафете огня Универсиады в Екатеринбурге. Фамилия чиновницы пропала из списка факелоносцев.



«Ольга Глацких не участвует в эстафете огня в Екатеринбурге, ее нет в списке», – подтвердили ТАСС в информационном отделе департамента эстафеты огня Универсиады-2019.



Напомним, ранее в Сети появилось видео, где Глацких заявила: «На сегодняшний день получилось так, что у молодёжи, в подрастающем поколении, складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать».



В ближайшую субботу, 17 ноября, в Екатеринбурге пройдёт эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады. 20 уральцев пробегут с факелом по проспекту Ленина.