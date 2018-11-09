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22:59 | 14.11.2018

Фото: rbc.ru

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман устроился на «Эхо Москвы»

Бывший градоначальник Екатеринбурга Евгений Ройзман будет ведущим на оппозиционной волне «Эхо Москвы». Об этом сегодня сообщил главный редактор радио Алексей Венедиктов.

«На "Эхе" [Ройзман] будет вести эфиры, в том числе "Персонально Ваш" и "Особое мнение", а также "2018" и разные исторические передачи – он же историк по образованию и интересам", – рассказал журналистам Венедиктов.

Он уточнил, что Ройзман будет писать также для рубрики «Дилетант».

«Просто отбывать номер у него на "Эхе" не получится - я эксплуататор еще тот. Эфиры начнем вводить через неделю», – добавил главред.

Напомним, Евгений Ройзман отказался снова претендовать на пост главы города после отмены прямых выборов. При этом он сказал, что готов участвовать в выборах свердловского губернатора. Также он не исключает вероятность того, что он пойдёт в Госдуму.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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