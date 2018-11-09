Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман устроился на «Эхо Москвы»

22:59 | 14.11.2018

Фото: rbc.ru

Бывший градоначальник Екатеринбурга Евгений Ройзман будет ведущим на оппозиционной волне «Эхо Москвы». Об этом сегодня сообщил главный редактор радио Алексей Венедиктов.



«На "Эхе" [Ройзман] будет вести эфиры, в том числе "Персонально Ваш" и "Особое мнение", а также "2018" и разные исторические передачи – он же историк по образованию и интересам", – рассказал журналистам Венедиктов.



Он уточнил, что Ройзман будет писать также для рубрики «Дилетант».



«Просто отбывать номер у него на "Эхе" не получится - я эксплуататор еще тот. Эфиры начнем вводить через неделю», – добавил главред.



Напомним, Евгений Ройзман отказался снова претендовать на пост главы города после отмены прямых выборов. При этом он сказал, что готов участвовать в выборах свердловского губернатора. Также он не исключает вероятность того, что он пойдёт в Госдуму.