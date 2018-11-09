В ближайшие 6 лет пруд в Екатеринбурге очистят за 600 миллионов рублей

22:35 | 14.11.2018

Фото: 2gis.ru

В Екатеринбурге ближайшие 6 лет будут чистить Верх-Исетский пруд в одноименном районе города, а также озеро Здохня, которое расположено на западной окраине города. Причиной выбора именно этих объектов стала вероятность победы Екатеринбурга в гонке за право принять ЭКСПО-2025. Именно на ВИЗе должен будет расположиться Экспо-парк.



О готовящейся операции очистки воды в ближайшие шесть лет сообщил генеральный директор МУП «Водоканал» Евгений Буженинов. По словам специалиста, в ближайшие годы все станции предприятия будут модернизированы для того, чтобы все горожане имели доступ к чистой воде.



Что касается двух водоемов – Верх-Исетского пруда и озера Здохни, - то их почистят от отходов промышленной водоподготовки за 600 миллионов рублей. Уже сегодня попадание шлама (пылевых осадков от медной руды) водоподготовки в водные зоны прекращено. В целом же на очистку всех водоёмов области чиновники намерены потратить 204,7 миллиарда рублей.



Напомним, уже 23 ноября решится, примет ли Екатеринбург международный форум ЭКСПО-2025.