У ученика самой престижной гимназии в Екатеринбурге нашли туберкулёз

21:17 | 14.11.2018

Фото: znak.com

У ученика самой элитной школы Екатеринбурга – гимназии № 9 – обнаружили туберкулёз. Одиннадцатиклассник слёг ещё на осенних каникулах, в настоящее время ребёнок проходит госпитализацию.



Об инциденте нашим коллегам из znak.com рассказали родители одноклассников заболевшего. Так, выяснилось, что школьник заболел ещё на осенних каникулах. Поначалу семья не предполагала, что причина болезни может быть настолько серьёзной. После того, как ребёнок не смог учиться и в начале второй четверти, родители обратились в больницу. Диагноз ребёнку поставили сразу.



После этого известия школу сразу обязали провести санитарную обработку помещений и проверить учителей и учеников на предмет заражения. К счастью, среди тех, кто часто контактировал с заболевшим, заразившихся нет. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора уточнили, что в школе ребёнок заразиться туберкулёзом не мог.



Сам заболевший сейчас лежит в больнице и проходит необходимые процедуры и обследования. Чтобы не нарушить его успеваемость и подготовить к ЕГЭ, учителя занимаются со школьником дистанционно, в то время как гимназия уже приступила к работе в обычном режиме.



Отметим, среди прочих инфекционных заболеваний туберкулёз лидирует по количеству смертности: в прошлом году по всей России от туберкулёза умерло более 400 человек.