В Екатеринбурге прошла научно-практическая конференция об исламе на Урале

17:54 | 14.11.2018

islam.ru

Столица Урала стала местом проведения II межрегиональной научно-практической конференции, посвящённой исламу. Для участия в Екатеринбург прибыли Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей, председатель правления Русского академического фонда Роман Путин, а также муфтии и имамы уральских регионов.



В рамках конференции обсуждалась история и современное состояние ислама в России, роль мусульманского сообщества в противодействии экстремизму, межконфессиональный диалог и другие вопросы.



Отметим, что в Уральском федеральном округе работает 336 мусульманских религиозных объединений, в Свердловской области – 77.