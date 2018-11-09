По факту ДТП на Фурманова возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

17:15 | 14.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

По факту ДТП на улице Фурманова, где сегодня утром автомобиль Honda CR-V, ехавший в направлении улицы 8 Марта, сбил на тротуаре трёх человек, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).



«По версии следствия, действия водителя указанной автомашины — мужчины 1968 г.р. - носили умышленный характер, поскольку никоим образом не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



В рамках расследования, порученного отделу по расследованию особо важных дел, проведут судебно-медицинские и автотехническая экспертизы. СКР будет ходатайствовать об избрании пресечения в виде заключения под стражу.