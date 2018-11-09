В Екатеринбурге заложен первый камень нового детского сада – школы

Сегодня, 14 ноября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и генеральный директор «Группы ЛСР» Максим Соколов заложили первый камень нового детского сада – школы, который расположится на границе Широкой Речки и Академического.Образовательный комплекс будет включать школу на 825 мест, детский сад на 200 мест и бассейн. Строительство, по планам, должно завершиться в 2021 году.«Сегодня мы даем старт возведению не одного, а сразу трех муниципальных учреждений. Раньше была практика строительства отдельно школ, детских садов и бассейнов, каждый из которых вел самостоятельную хозяйственную деятельность. Их объединение на одной площадке позволит оптимизировать работу и снизить затраты на текущую эксплуатацию. Но еще важнее то, что детям и родителям, живущим в этом районе, с появлением такого образовательного центра станет еще комфортнее», – сказал глава города Александр Высокинский.На строительство направят более 900 млн рублей, половина – из областного бюджета, вторая – из городского.