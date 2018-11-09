Станцию метро «Площадь 1905 года» закрыли из-за бесхозного пакета

16:42 | 14.11.2018

newokruga.ru

В Екатеринбурге временно закрыта станция метро «Площадь 1905 года». Как сообщают очевидцы в соцсетях, причиной стало обнаружение бесхозного пакета.



Сейчас на месте работают сотрудники полиции и МЧС.