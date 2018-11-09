В Ачитском районе воспитательница детского сада стала фигурантом уголовного дела о травмировании ребёнка

16:25 | 14.11.2018

news-front.info

49-летнюю воспитательницу детского сада одного из сёл Ачитского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью девочки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



По версии следствия, 15 мая воспитанники детского сада были на прогулке, когда девочка 2013 года рождения упала со спортивного бревна для развития равновесия и травмировала руку. Вред, причинённый здоровью ребёнка, квалифицировали как тяжкий.



Воспитательница признала свою вину и возместила ущерб. В суд направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде штрафа.