В Ивделе суд взыскал 11,5 млн рублей с предприятия, вывозившего лес из России

15:47 | 14.11.2018

Ивдельский городской суд взыскал с ООО «Ивдельский Лестранхоз» в доход Российской Федерации более 11,5 млн рублей за ущерб, причинённый контрабандой стратегически важных ресурсов.



Установлено, что в 2013 году учредитель предприятия осуществил незаконное перемещение лесоматериалов в Узбекистан и Туркменистан. В таможенных декларациях при этом были указаны недостоверные сведения.



Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, учредитель ООО «Ивдельский Лестранхоз» признан виновным по ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных ресурсов) и 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций).